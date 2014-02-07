У Луганській області необхідно провести депопуляцію диких кабанів

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті міністрів України пропонує заборонити переміщення худоби і м'яса свиней в зонах загрози африканської чуми свиней (АЧС), до якої входять Луганська область, Дворічанський і Куп’янський райони Харківської області, а також Шахтарський і Амвросіївський райони Донецької області, тільки з дозволу головних управлінь ветеринарної медицини в цих областях.

Відповідна пропозиція міститься в протоколі засідання комісії від 6 лютого, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

З метою недопущення поширення АЧС на території України, комісія також вважає за необхідне провести депопуляцію диких кабанів на території Луганської області (відстрілу підлягає 1229 голів), а також запровадити заборону на утримання свиней в підсобних господарствах користувачам мисливських угідь і єгерській службі у всій країні до стабілізації епізоотичної ситуації.

Крім того, протиепізоотична комісія пропонує створити вільну від свиней буферну зону завглибшки 30 км на кордоні з Російською Федерацією, рекомендувавши жителям цієї території утриматися від тримання цих тварин.

Ці та інші пункти плану Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань боротьби з поширенням АЧС в Україні будуть розглянуті на засіданні Кабінету міністрів у найближчу середу.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Микільське було зафіксовано загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС у селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня і 17 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському і Біловодському районах Луганської області відповідно. Вірус в обох випадках було діагностовано в тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней і свинину з Луганської, Донецької і Харківської областей запровадила Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.