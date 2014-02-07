У Черкасах від переохолодження загинув чоловік
13:53, 07 лютого 2014Новини регіонів
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Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи
Фото: 062.ua
У Черкасах від переохолодження загинув чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, тіло 60-річного чоловіка виявили сьогодні вранці на проспекті Хіміків. За попередніми даними, він загинув через переохолодження.
Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
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