У Черкасах від переохолодження загинув чоловік

13:53, 07 лютого 2014
Новини регіонів
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Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи

Фото: 062.ua

У Черкасах від переохолодження загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, тіло 60-річного чоловіка виявили сьогодні вранці на проспекті Хіміків. За попередніми даними, він загинув через переохолодження.

Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

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