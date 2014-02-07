В Одеській області із снігових заносів вивільнено мікроавтобус з пасажирами

В Одеській області 6 лютого із снігових заносів вивільнено мікроавтобус з пасажирами і вантажівку з продовольством.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, на автодорозі "Котовськ - Красні Окни", поблизу села Бочманівка, співробітники пожежно-рятувального відділення Котовського району на автомобілі «КамАЗ-4310» витягнули із снігового заносу вантажний автомобіль DAF.

«Вантажівка з продуктами харчування не доїхала до продовольчих складів, як розташовані в селі Бочманівка, застрягши на підйомі дороги. За допомогою буксирувального троса вантажний автомобіль витягнуто», - розповіли у відділі.

Пізно ввечері в Кілійському районі на автодорозі "Вилкове - Одеса", поблизу міста Вилкове, рятувальники вивільнили із снігового заносу рейсовий автобус "Mercedes Sprinter" сполученням "Одеса - Вилкове". У мікроавтобусі було 13 пасажирів і водій.

Станом на ранок 7 лютого залишалося знеструмленим 21 населений пункт: 19 – у Комінтернівському районі, 2 – в Роздільнянському.

«Все ще немає електропостачання на Августовській газорозподільній смузі Одеського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів», - повідомили у відділі.