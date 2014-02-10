У Львові невідомі обстріляли станцію "швидкої" і дитячу поліклініку

Вчора у Львові невідомі пострілами пошкодили вікна диспетчерської Станції швидкої медичної допомоги та дитячого поліклінічного відділення 4-ї поліклініки у Сихівському мікрорайоні Львова.

Як повідомила УНІАН головний лікар Львівської станції швидкої медичної допомоги Наталія Поважук, вчора близько 06.30 працівники диспетчерської підстанції, що розташована на проспекті Червоної Калини, 57, почули вистріли. Пізніше виявлено, що внаслідок вистрілів пошкоджено вікна у диспетчерській Станції швидкої медичної допомоги та у дитячій поліклініці, що поверхом вище. Одразу ж на місце викликали міліцію.

«Наші працівники близько 06.30, почули постріли. Потім з’ясували, що від пострілів пошкоджено вікна диспетчерської та дитячої поліклініки. Пошкоджено тільки зовнішнє скло, внутрішнє ціле. На склі невеликі отвори. Працівники одразу ж викликали міліцію. Обстежили територію, гільз на місці не виявлено. За цим фактом міліція веде розслідування», - розповіла головний лікар.

У відділізв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області уточнили, що 9 лютого близько 8.00, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у Львові на проспекті Червоної Калини, де знаходиться Станція швидкої медичної допомоги №3, у вікнах на 1-му та 2-му поверхах пошкоджено зовнішнє скло у вікнах на 1-му та 2-му поверсі, внутрішні вікна цілі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Гільз не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

Сума збитків встановлюється.