У Донецьку пройшов Міжнародний турнір з плавання для дітей c обмеженими фізичними можливостями

У Донецьку в спортивному комплексі «Дельфін» 8 і 9 лютого відбувся Міжнародний турнір з плавання для дітей c обмеженими фізичними можливостями на призи шестиразового паралімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, Героя України Віктора Смирнова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, турнір в Донецьку проводиться вже в дев'яте, в ньому беруть участь близько 300 дітей з порушенням слуху , зору і ураженням опорно -рухового апарату з різних регіонів України та країн СНД.

В ОДА зазначили, що цей турнір не має аналогів в Україні. Змагання є найбільшим спортивним форумом для дітей з обмеженими фізичними можливостями, юні спортсмени розділені по вікових категоріях та нозологіях - 16-17 років і 15 років та молодші.

У ході першості його учасники мають можливість поспілкуватися із заслуженими майстрами спорту України - паралімпійцями - плавцями Андрієм Калиною, Олександром Мащенком та іншими спортсменами, присутніми на даному турнірі.

Цього року істотну допомогу в проведенні заходу надало головне управління МВС України Донецької області, його співробітники організували волонтерську допомогу для учасників.

Організатори турніру приготували всім учасникам призи, а переможцям - кубки та медалі. Вони сподіваються, що проведення таких турнірів має надихнути дітей та глядачів на активне заняття спортом.