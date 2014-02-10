На Херсонщині в приватному будинку на смерть учаділи троє людей

У селі Калинівка Голопристанського району Херсонської області на смерть учаділи троє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Херсонській області, вночі 9 лютого на пульт служби «101» у м. Гола Пристань надійшло повідомлення від чергового райвідділу міліції, що по вул. Вишнева в приватному будинку виявлено троє загиблих: 61-річного господаря будинку, а також 59-річну жінку й 40-річного чоловіка. Виявив їх місцевий житель. У будинку тлів диван. Пожежі не було.

Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Пожежно-рятувальний підрозділ не залучався.

Проводиться розслідування.