У Сумах третина міста тимчасово залишилась без тепла та гарячої води

У Сумах третина міста тимчасово залишилась без теплопостачання та гарячої води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, 10 лютого, у зв’язку з необхідністю заміни для безпечного функціонування засувки на одному з водонагрівальних котлів, котельня Північного промвузла тимчасово припинила подавати споживачам тепло та воду.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Технічну підготовку виконали, отримано погодження Держенергонагляду, «Сумитеплоенерго» та інших служб. Фахівці очікували на поліпшення погодних умов, аби не виконувати роботи у морози. За даними синоптиків, найближчими днями температура повітря підвищується до плюсових позначок. Ремонтні роботи планують виконати впродовж понеділка, 10 лютого», - цитує прес-служба керівника дирекції котельні Миколу Жовтобрюха.

За інформацією прес-служби мерії, в зоні обслуговування котельні Північного промвузла, а це Курський, Холодногірський та Іллінський мікрорайони Сум, розташовані 315 житлових будинків, близько 20 навчальних закладів і 10 лікувально-профілактичних та соціальних установ різного підпорядкування.