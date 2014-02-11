Сумщина: здоров’я постраждалих під час ДТП на залізничному переїзді покращився

Стан здоров’я постраждалих під час зіткнення маршрутки з поїздом на залізничному переїзді в Білопільському районі Сумської області, що сталася 4 лютого, значно покращився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний хірург Сумської області Микола Кобилецький.

«Здоров’я хворих значно покращилося, але залишається стабільно тяжким та середньої тяжкості. Утім є надія, що згодом люди повернуться до повноцінного життя. Процесом лікування постраждалих опікується головний хірург Міністерства охорони здоров’я України Петро Фомін, якому я щоденно звітую про стан справ», – зазначив головний хірург Сумщини.

За словами Кобилецького, стан здоров’я 15-річного юнака, який перебуває на лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні, – задовільний. Позитивні зрушення спостерігаються і в 58-річної жінки, яку було прооперовано після складної політравми. Вона почувається значно краще, відновилася дихальна функція легенів, а також функція шлунково-кишкового тракту, тепер вона має змогу самостійно харчуватися.

«Лікування постраждалих триватиме від 7 діб до 2 місяців, залежно від ступеня травмування людей», – додав Кобилецький.

Наразі в Сумській обласній клінічній лікарні перебувають 5 постраждалих внаслідок аварії.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на залізничному переїзді «23 км» перегону «Вири-Амбари» (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-потягом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Відкрито кримінальне провадження. В ході допиту водій визнав свою провину, його заарештовано. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області.