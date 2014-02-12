У Донецькій області медики зафіксували смерть від грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

«За шостий тиждень 2014 року на території України серед хворих на грип зареєстровано один летальний випадок в Донецькій області», - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними МОЗ, за період з 3 по 7 лютого 2014 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від – 9,4% в Севастополі до – 80,2 % в Івано-Франківській області.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 216 тис. 764 особи, серед них 135 103 особи (62,3%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 47,7 на 10 тисяч.

Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Києві та Київській області, а найменший у Харківській області.

За звітний тиждень було госпіталізовано 7 тис. 778 осіб, серед них – 5 694 (73,2%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей збільшився на 19,5% та 1,7 % відповідно, поінформували в МОЗ.