На Донеччині посилюють заходи щодо запобігання спалаху АЧС

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України ввела низку додаткових протиепізоотичних заходів для запобігання спалаху африканської чуми свиней на території Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними Держветфітослужби, всі свинарські підприємства переведені на посилений режим охорони. Зокрема, створена буферна санітарна зона на 30 км уздовж кордону з Росією і 20 км уздовж кордону з Луганською областю.

"Ці зони повинні бути вільними від поголів'я свиней у господарствах усіх форм власності. Жителям цих зон також рекомендовано утриматися від вирощування свиней", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві повідомили, що передбачено створення санітарних постів і мобільних груп для контролю епізодичної ситуації в регіоні, рейди по ринках області, моніторинг стану свинарських господарств і суворий контроль за ввезенням у область свинарської продукції.

За даними Держветфітослужби, в Донецькій області під загрозою від спалаху АЧС знаходиться близько півмільйона свиней у великих комплексах і ще понад 100 тис. тварин у приватних господарствах регіону.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2014 року в приватному господарстві в селі Давидо-Нікольське була зафіксована загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС у селі було знищено й спалено 212 свиней.

Місяцем раніше вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському й Біловодському районах Луганської області. Вірус в обох випадках був діагностований в тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней та свинину з Луганської, Донецької та Харківської областей ввела Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.