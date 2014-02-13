Мешканка Донеччини, яка померла від грипу, мала тяжке супутнє захворювання

Жителька Донецької області, яка померла від грипу, страждала на тяжке супутнє захворювання.

Про це УНІАН повідомила в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації.

77-річна жінка, яка тривалий час страждала на хронічне системне захворювання і яка приймала у зв'язку з цим препарати, що пригнічують імунну систему, перебувала у стаціонарі і одержувала лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, зазначається у повідомленні. Несприятливий результат зумовлений тяжким супутнім захворюванням і відсутністю вакцинації.

В ОДА підкреслили, що в області триває постійний моніторинг захворюваності на ГРВІ і грип. На початок лютого у регіоні було зареєстровано 21 тис. 661 випадок ГРВІ, що нижче за епідпоріг на 47,4%.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-служби Мінохоронздоров'я, у Донецькій області медики зафіксували смерть від грипу. «За шостий тиждень 2014 року на території України серед хворих грипом зареєстровано один летальний випадок у Донецькій області», - зазначається у повідомленні.