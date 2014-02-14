У Криму посилили контроль над епізоотичною ситуацією через загрозу АЧС

Ветеринарна міліція Автономної Республіки Крим посилила контроль над епізоотичною ситуацією на півострові у зв'язку із загрозою занесення вірусу африканської чуми свиней (АЧС), повідомила прес-служба Державного управління Міністерства внутрішніх справ у автономії.

Згідно з повідомленням, зокрема, посилено контроль над транспортом, а також дотриманням ветеринарно-санітарних правил у тваринницьких господарствах.

«Особлива увага приділяється перевірці автотранспорту на стаціонарних постах ДПС ДАІ й автодорогах автономії, посилено контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних правил на підприємствах, що займаються вирощуванням і забоєм тварин», - говориться в повідомленні.

Крім того, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба спільно з іншими зацікавленими службами здійснює перевірки свиногосподарств на предмет їх функціонування в режимі «закритого» типу.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Нікольське Луганської області була зафіксована загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС в селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня і 17 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському і Біловодському районах Луганської області. Вірус в обох випадках було діагностовано в тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней і свинину з Луганської, Донецької та Харківської областей ввела Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.