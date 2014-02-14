У Сумській області народилася трійня, на яку ніхто не очікував

У смт Липова Долина Сумської області в родині Пашкевич народилася трійня, на яку ніхто не очікував, оскільки жодне ультразвукове дослідження цього не показувало.

Як передає кореспондент УНІАН, у молодих батьків народилися три дівчинки вагою близько 1,5 кг.

«Ми чекали на двійню. Знали, що народяться дівчатка. Навіть імена їм придумали - Вероніка та Вікторія. А вже під час пологів виявилося, що у нас є ще й Валя. А вдома на нас чекає ще й дворічна донечка», - розповіла мама Анастасія.

За словами медиків, усі були приємно вражені несподіванкою.

«На даний час стан усіх трьох дівчаток ще середньої важкості. Діти отримують лікування. Коли будуть виписуватись додому, сказати важко», - відзначила завідуюча відділенням патології новонароджених та недоношених дітей Сумської обласної дитячої лікарні Наталія Голуб.

Як повідомляли ЗМІ, в цьому місяці за аналогічних обставин народилися три дівчинки в Миколаївській сім’ї. Там також УЗД показувало двох малюків. Віра, Надія і Любов народилися семимісячними, вага кожної з них трохи більша за кілограм. Дітки перебувають в інкубаторах, але за всіма показниками здорові та розвиваються нормально. Зараз для цієї родини влада міста терміново шукає житло, оскільки у двокімнатній оселі, де проживає подружжя, на даний момент вже живуть семеро людей.