У столиці за медичною допомогою звернулися двоє учасників акцій
14:59, 14 лютого 2014Новини регіонів
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я
Станом на 6 годину ранку 14 лютого за медичною допомогою звернулися двоє учасників акцій протесту з діагнозом ГРВІ та травмою щелепи.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я.
«Госпіталізованих немає», - йдеться в повідомленні.
Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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