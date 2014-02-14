У столиці за медичною допомогою звернулися двоє учасників акцій

Станом на 6 годину ранку 14 лютого за медичною допомогою звернулися двоє учасників акцій протесту з діагнозом ГРВІ та травмою щелепи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я.

«Госпіталізованих немає», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.