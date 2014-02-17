У передмісті Херсона психічно хворий сокирою тяжко поранив свою 7-річну сестру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Херсонській області, психічно хворий 20-річний хлопець, житель селища Комишани (передмістя Херсона), мало не вбив сокирою власну сестру.

Дівчинку з численними рубаними ранами на голові виявили місцеві жителі. Вони повідомили про це у Комсомольський районний відділ міліції, на місце події виїхали співробітники швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

Дитину госпіталізували до лікарні. Зараз вона перебуває в реанімації, у неї рубані рани кісток чола. Медики роблять все можливе, щоб врятувати дитині життя.

Працівники міліції встановили, що в день трагедії дівчинка залишилася вдома зі старшим 20-річним братом - мати відлучилася за дровами.

Поки не встановлено, з якої причини хлопець розлютився на молодшу сестру, але він схопив сокиру і вдарив дівчинку. Коли інші діти повернулися додому і побачили жахливу картину, побігли до сусідів за допомогою.

Сім'я, в якій сталося дана подія, вважається неблагополучною. Батько півроку тому пішов з сім'ї, мати сама виховує п'ятьох дітей, троє з яких мають відхилення у розвитку.

Потерпіла дівчинка - інвалід, вона хвора на церебральний параліч.

Брат, який напав на неї, ніде не вчиться і не працює, він душевнохворий. Регулярно проходить лікування в психіатричній лікарні, у нього важкі розумові вади.

Підозрюваний зараз перебуває у спеціалізованому лікувальному закладі, де проходить психіатричну експертизу, щоб визначити його осудність.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).