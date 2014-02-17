У Скадовську 7 вихованців одного дитсадка потрапили до лікарні з ГРЗ
09:12, 17 лютого 2014Новини регіонів
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До Скадовської районної лікарні (Херсонська область) з ГРЗ госпіталізовано 9 дітей дошкільного віку, з них семеро – вихованці одного дитсадка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, семеро госпіталізованих дітей дітей відвідують дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (село Комсомольське Скадовського району).
В усіх госпіталізованих дітей діагностовано гостре респіраторне захворювання. Діти перебувають у стані середньої тяжкості.
Всього у зазначеному дитсадку значиться 15 дітей. Про стан інших вихованців "Сонечка" не повідомляється.
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