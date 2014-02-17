У Скадовську 7 вихованців одного дитсадка потрапили до лікарні з ГРЗ

До Скадовської районної лікарні (Херсонська область) з ГРЗ госпіталізовано 9 дітей дошкільного віку, з них семеро – вихованці одного дитсадка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, семеро госпіталізованих дітей дітей відвідують дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (село Комсомольське Скадовського району).

В усіх госпіталізованих дітей діагностовано гостре респіраторне захворювання. Діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Всього у зазначеному дитсадку значиться 15 дітей. Про стан інших вихованців "Сонечка" не повідомляється.