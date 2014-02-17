У Сумах дві шахрайки зняли «порчу» за 80 тис гривень

11:18, 17 лютого 2014
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У Сумах дві шахрайки зняли «порчу» з 27-річної сумчанки та членів її родини в грошах і цінностях на суму щонайменше 80 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, до чергової частини міліції на цьому тижні звернулась жінка та заявила, що кілька годин тому стала жертвою шахраїв. За її словами, щойно молода мама разом з дитиною вийшла з приміщення лікарні, як на вулиці до неї підійшла невідома та повідомила, що її сім’я у великій небезпеці.

В цей момент до співбесідниць підійшла ще одна молода особа, як потім з’ясувалося, спільниця шахрайки, і почала переконувати молоду маму в тому, що ворожка дійсно допоможе.

Побачивши, що жертва повністю підпала під її вплив, нарешті змусила молоду маму з дитиною сходити додому, зібрати у вузлик всі гроші та цінності, а це 5 тис. доларів, 29 тис. грн, 6 золотих каблучок та ланцюжок з хрестиком, і наказала своїй спільниці та жертві розійтися в різні боки, зупиняючись на кожному перехресті та спалюючи по коробці сірників. Коли ж молода жінка, обійшовши коло, повернулася на місце, де залишила «благодійницю» зі своїми грошима, тієї вже не було.

Зрозумівши, що її одурили, 27-річна сумчанка звернулася до міліції.

Правоохоронці обласного центру відкрили кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ведуть розшук зловмисниць.

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