На Луганщині виявлено черговий випадок захворювання на АЧС

У Луганській області зафіксований 4-й випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней, причому цього разу хвору тварину було виявлено в безпосередній близькості від обласного центру.

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, про це заявив у понеділок на екстреному засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА головний держінспектор ветеринарної медицини Луганської області Микола Мартиненко.

За його словами, 16 лютого о 21:00 отримано позитивний результат на наявність збудника АЧС із матеріалу, відібраного від загиблої дикої свині, знайденої на території Красноярського лісництва ДП «Луганське лісомисливське господарство».

Наразі проводяться заходи щодо локалізації й недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомила в ході засідання комісії влада Луганська, вже досягнуто домовленості з низкою м'ясопереробних підприємств про прийом свиней від місцевих жителів на забій. Посилено боротьбу зі стихійними ринками, а також посилено санітарний контроль у торговій мережі. До цієї роботи також залучено міліцію.

Крім того, по всій області посилюється інформаційно-роз'яснювальна робота, оскільки людський чинник являє найбільшу небезпеку при поширенні вірусу (саме недбалість стала причиною занесення захворювання на приватне подвір'я в Краснодонському районі). Посилено заходи з ізоляції домашнього поголів'я свиней. Заборонено переміщення домашніх тварин територією регіону без відповідного дозволу ветеринарної служби. У фермерських господарствах і вольєрах вводиться щоденний ветеринарний огляд тварин, що утримуються там.

Особливу увагу учасники засідання приділили питанню депопуляції (відстрілу) диких кабанів. На сьогодні вбито, за різними даними, від 284 до 299 диких тварин – при плані до 1 березня повністю завершити цю роботу. Такі темпи вкрай не влаштовують обласну владу. Перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Едуард Лозовський доручив усім профільним службам і відомствам регіону посилити роботу в цьому напрямку, а місцевій владі – надати всебічну допомогу в цій справі.

«Що стосується матеріальної сторони питання – те для вирішення ситуації уряд відкрив резервний фонд, для отримання коштів із нього потрібно лише оформити відповідні документи», – підкреслив Лозовський.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Микільське Луганської області було зафіксовано загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС у селі було знищено й спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня і 17 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському й Біловодському районах Луганської області. Вірус в обох випадках був діагностований у тушці дикого кабана. Через АЧС заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської, Донецької та Харківської областей ввела Росія.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.