Лікарі «швидкої» закликають не перешкоджати роботі медиків

Лікарі «швидкої» закликають учасників масових акцій не перешкоджати роботі медиків. Передусім йдеться про блокування вулиць у місцях масових заворушень, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, лікарі швидкої медичної допомоги, які чергують у місцях проведення масових заходів, звертаються до мітингувальників з проханням об’єктивно оцінювати свій стан здоров’я та звертатися до медиків «швидкої» за обставин, що загрожують життю.

«Фахівці бригад швидкої медичної допомоги надають та надаватимуть допомогу кожному, хто звертається. Наразі постраждалі під час масових заходів потребують допомоги у стаціонарних медичних пунктах і поліклінічних закладах. Медики роблять усе можливе, аби вчасно прибути та доставити пацієнтів до лікарень. Я закликаю учасників масових заходів дуже відповідально поставитися до роботи бригад швидкої медичної допомоги. Прошу усі сторони конфлікту сісти за стіл мирних конструктивних перемовин, бо кожен необережний крок коштує людського життя», – наголосив заступник голови КМДА Віктор Корж.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я, у зв’язку з активізацією дій учасників акцій протесту, що відбуваються у центрі столиці, наразі зафіксовано збільшення викликів, які надходять до оперативної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Проте відпрацювання викликів бригадами «швидких» наразі ускладнене блокуванням проїзду за деякими адресами, зокрема, у центрі міста.

Департамент охорони здоров’я звертається до всіх, хто зараз перебуває в центрі міста, з наполегливим проханням не перешкоджати роботі бригад екстреної медичної допомоги, пам’ятаючи, що кожна хвилина затримання в наданні меддопомоги може коштувати людині життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями. Повідомляється про десятки поранених з обох боків.

Народний депутат України Леся Оробець повідомила, що в Будинку офіцерів у Києві троє загиблих мітингувальників, ще 7 - при смерті. «Три трупа в будинку офіцерів. Наших. Ще 7 при смерті. Швидкі не пускають!!!!», - пише депутат в Твіттері.