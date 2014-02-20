Кияни масово здають кров для поранених
Небайдужі кияни стоять у довжелезних чергах по дві-три години. І продовжують підходити
Міський центр крові не вміщає усіх, хто хоче стати донором, повідомляє 5 канал.
Небайдужі кияни стоять у довжелезних чергах по дві-три години. І продовжують підходити. За вчора там зареєстрували уже більше трьохсот сімдесяти донорів. У звичайний день таких у середньому п'ятдесят.
Як повідомляє кореспондент 5 каналу, до центру крові приходять навіть неповнолітні і старенькі.
Для охочих це зробити оприлюднили список з адресами.
1) Дорожна станція переливання крові Південно-Західної дороги (вул. Миколи Пимоненко, 8; тел. (044) 465-43-61);
2) Пункт переливання крові ЦРЛ, Областна станція переливання крові (вул. Багговутівська, 1; тел. (044) 213-10-56);
3) Міська станція переливання крові (вул. Берлинского, 12);
4) Лікарня швидкої медичної допомоги (вул. Братиславська, 3).