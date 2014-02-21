Кіровоградщина: лікарі онкодиспансеру перерахують кошти для постраждалих у Києві

Лікарі Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру перерахують одноденну заробітну плату на придбання медикаментів для постраждалих у Києві.

Про це йдеться у зверненні колективу, яке є у розпорядженні УНІАН.

Таке рішення було прийнято одностайно на зборах лікарського колективу.

Протягом сьогоднішнього та завтрашнього днів 50 лікарів перерахують по сто гривень кожен. Дехто вирішив відправити більше.

"Ми надсилаємо цю допомогу на адресу лікарні швидкої медичної допомоги у місті Києві для лікування усіх постраждалих, незалежно від поглядів і політичних переконань, і закликаємо колег інших лікувальних закладів підтримати нашу ініціативу", - йдеться у повідомленні.