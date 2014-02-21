Лікарні Житомира готові надавати допомогу пораненим зі столиці

У Житомирі мер міста Володимир Дебой доручив медикам забезпечити транспортування до житомирських лікарень тих поранених з Києва, які цього потребують і які з певних причин не можуть отримати медичну допомогу у столиці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Згідно повідомлення, "мер Житомира звернувся до керівництва Житомирського центру екстреної медичної допомоги із закликом забезпечити доставлення поранених із Києва до житомирських лікарень для надання необхідної медичної допомоги".

Також зазначається, що Дебой повідомив про готовність міських лікарень Житомира прийняти поранених у Києві під час масових акцій.

"За дорученням міського голови медичні заклади Житомира зараз працюють у посиленому режимі і готові надати допомогу постраждалим зі столиці", - повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.