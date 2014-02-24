Буковина: міліція здала кров для поранених у сутичках

Близько сотні співробітників управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області здали кров для усіх, хто її потребує.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника УМВС генерал-майора міліції Олександр Демидова, «буковинська міліція з народом».

«Ми співчуваємо усім сім’ям загиблих та пораненим під час сутичок у Києві. Було вирішено, що співробітники управління і я особисто здамо кров. Таким чином, ми допоможемо тим, хто цього потребує», - сказав Демидов.

Стати донорами зголосилися і заступники начальника, а також представники усіх підрозділів міліцейського відомства краю. Перед здачею крові правоохоронці зареєструвалися, пройшли відповідні експрес-аналізи на наявність вірусів в організмі.

З одного донора забирають в середньому 450 мл крові. Таким чином, чернівецькі правоохоронці здали близько 45 л крові. Використовуватимуть її для потреб хворих у всіх лікувальних закладах області. Якщо виникне необхідність, доправлятимуть донорську кров міліціонерів і до Києва, запевнили в обласному главку міліції.