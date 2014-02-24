Одещина: на програму "Здоров'я" направлено близько 164 млн

Одеська обласна рада вирішила виділити 163,965 млн грн на цільову програму «Здоров'я» на 2014-2018 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програму «Здоров'я» депутати затвердили на сесії 21 лютого «з метою підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги та зміцнення здоров'я населення».

Її мета - покращення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямком профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань.

Фінансування передбачає закупівлю нового обладнання (діагностичного та лікувального) для медичних установ, профілактичну роботу серед населення тощо.