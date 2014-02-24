В лікарнях Львова отримують медичну допомогу близько 200 постраждалих під час акцій в Києві

За останні тижні близько 200 осіб, які постраждали під час акцій протесту в Києві, отримували медичну допомогу у лікарнях Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, навідуючи пацієнтів з Майдану у львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги. У цій лікарні, зокрема, перебуває 28 осіб.

«За останні тижні близько 200 людей отримали медичну допомогу у Львові. Це люди, які отримали важкі поранення, після побиття, після вибухів. Всі вони були невідкладно прийняті у Львові. На сьогодні в міських лікарнях знаходиться 43 хворих, які прибули з боїв. Те, що ми бачимо сьогодні, це поранення, які люди отримують на фронті, під час війни. 28 осіб перебуває в лікарні швидкої допомоги. 9 з них виїхали за кордон, деякі зараз готуються на виїзд за кордон. Це Польща, Австрія. Також маємо пропозицію від Чехії. Хочу подякувати усім містам-партнерам Львова, всім країнам, які нам сьогодні простягають руку допомоги», - зазначив міський голова Львова.

Він також повідомив, що у Львові лікувалися і лікуються постраждалі з багатьох міст України – Донецька, Криму, Луганська, Житомира, Білорусії.

«Чому вони їхали до Львова? Бо у Львові безпечно, у нас не було випадків, коли викрадали людей з лікарень», - відмітив Садовий.