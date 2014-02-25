У лікарнях Житомирської області отримували меддопомогу 46 постраждалих під час акцій у Києві

У лікарнях Житомира та області за останній тиждень отримували медичну допомогу 46 осіб, які постраждали під час акцій протесту в Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Житомирської ОДА, зазначивши, що це дані станом на ранок 25 лютого.

Згідно повідомленням, «за період з 18 по 25 лютого до лікувально-профілактичних закладів Житомирської області звернулося за медичною допомогою внаслідок сутичок 46 осіб, з них із вогнепальними пораненнями - 2 людини".

Із загальної кількості тих, хто звернувся до медиків - 39 правоохоронці. З них 11 госпіталізували та пролікували.

Також повідомляється, що у столиці протягом останнього тижня працювали реанімобілі з Житомира, укомплектовані за сприяння департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації необхідним обладнанням і медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим.

У Києві також перебували дві бригади лікарів-добровольців з Бердичева. Із фармацевтичних складів області до Києва направлялися безкоштовні ліки для постраждалих.