У Тернополі відкрили центр психологічної реабілітації для майданівців

У Тернополі відкрили центр психологічної реабілітації для активістів та учасників Майдану.

Як повідомила УНІАН представник прес-центру Самооборони Марія Шаплай, у центрі працюють місцеві психологи під координацією свого колеги Владислава Газолишина.

«Люди, які побували на Майдані у Києві, які на власні очі бачили ці вбивства, які пережили стрес – вони можуть звертатися до психолога. Так само матері, які перебували в постійній напрузі, які переживали за своїх дітей, члени їхніх родин – усі, хто зараза потребує кваліфікованої допомоги, може її безкоштовно отримати», – розповіла Шаплай.

Діє центр в приміщенні Тернопільської обласної ради профспілок. Відкрився він 25 лютого, вчора в центр уже звернулося троє людей.

«Потім ми також плануємо усіх, хто звертатиметься за допомогою до психологів, ще звозити в Марійський духовний центр у Зарваниці», – додала Шаплай.