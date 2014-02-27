Кількість постраждалих на мітингу у Криму зросла до 30, троє - у важкому стані

Не менш як 30 осіб звернулися у середу до лікарів у Сімферополі під час і після мітингу біля стін Кримського парламенту, який цього дня так і не зміг провести позачергову сесію.

Такі дані Міністерства охорони здоров'я Криму.

«За останньою інформацією, сьогодні за допомогою до медпрацівників звернулося вже 30 осіб, які отримали травми біля Верховної ради АРК. З них 6 були госпіталізовані. Стан трьох з них оцінюється медиками як тяжкий, трьох - середнього ступеня тяжкості», - йдеться у прес-релізі.

Раніше МОЗ повідомляло про 7 осіб, які звернулися за допомогою до лікарів.

Крім того, ймовірно, від серцевого нападу помер пенсіонер.

Як повідомляв УНІАН, у середу біля ВР Криму пройшли два мітинги - кримськотатарського меджлісу та активістів партії «Русское единство» і козаків. У цілому зібралися 10 тисяч осіб. Між ними сталися бійки. ВР Криму збиралася розглянути два питання: про суспільно-політичну ситуацію в Криму і звіт Радміну.

Спікер Криму Володимир Константінов заявив, що в Кримському парламенті не ставлять питання про вихід Криму зі складу України і назвав таку інформацію провокацією, щоб дискредитувати ВР автономії і позбавити її легітимності. За його словами, провокація організована і підтримана макіївської командою в кримському уряді, яка заради збереження влади готова пожертвувати суспільно-політичною стабільністю на півострові.

У відповідь Радмін Криму заявив, що мотивами і головною метою дій невеликої групи депутатів і членів керівництва Кримського парламенту є бажання негайного перерозподілу владних повноважень: здійснюється спроба негайного розпуску чинного уряду автономії і приведення до влади власних призначенців.

І спікер Володимир Константінов, і прем'єр Криму Анатолій Могильов є членами Партії регіонів.