Придбання БАДів по телефону - невиправданий ризик

З початку року до столичної міліції від покупців БАДів надійшло вже 7 заяв про телефонне шахрайство.

Як повідомили УНІАН у ГУМВС України в м.Києві, ряд молодих людей при звільненні з фірм з продажу БАДів викрадають усю клієнтську базу, а згодом розпочинають самостійну діяльність, купують декілька телефонних карток, з яких здійснюють лише один дзвінок. Вони телефонують колишнім клієнтам, які купували БАДи, представляються працівниками інспекції із соціального захисту населення і, користуючись психологічними прийомами переконання, розповідають, що держава виділила дотації для осіб, які купували БАДи, однак для того, щоб отримати ці дотації, необхідно перерахувати на певний рахунок певні кошти. Довірливі люди, сподіваючись отримати ці кошти, перераховують гроші.

Такі дії зловмисників підпадають під санкцію ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Працівники карного розшуку столичної міліції проводять усі можливі заходи, щоб відстежити телефонних шахраїв.