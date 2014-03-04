У Черкасах міська влада має намір навчати медичних волонтерів
10:33, 04 березня 2014Новини регіонів
5
Навички надання першої медичної допомоги не будуть зайвими
Фото: ooo3c.ru
У Черкасах вже цього тижня міська влада розпочне навчати волонтерів по наданню першої медичної допомоги.
Як повідомив кореспонденту УНІАН директор департаменту охорони здоров’я Черкаського міськвиконкому Олег Стадник, до нього з таким проханням звернулися представники громадськості і департамент пішов на зустріч.
За його словами, зараз підшукують приміщення для проведення курсів та викладачі для охочих навчатися.
Сам Стадник переконаний, що навички надання першої медичної допомоги не будуть зайвими і у мирний час.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter