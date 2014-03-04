У Черкасах міська влада має намір навчати медичних волонтерів

У Черкасах вже цього тижня міська влада розпочне навчати волонтерів по наданню першої медичної допомоги.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор департаменту охорони здоров’я Черкаського міськвиконкому Олег Стадник, до нього з таким проханням звернулися представники громадськості і департамент пішов на зустріч.

За його словами, зараз підшукують приміщення для проведення курсів та викладачі для охочих навчатися.

Сам Стадник переконаний, що навички надання першої медичної допомоги не будуть зайвими і у мирний час.