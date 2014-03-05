На Львівщині шестеро вихованців дитсадка потрапили до інфекційної лікарні з отруєнням

На Львівщині шестеро вихованців дитячого садка потрапили до інфекційної лікарні через отруєння.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, 28 лютого – 3 березня до інфекційного відділення Червоноградської центральної міської лікарні з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція» та «гострий ентероколіт», було госпіталізовано шестеро дітей, вихованців різних груп дитячого навчального закладу №19 міста Червонограда.

Потерпілим дітям в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Станом на 5 березня, стан 2-х дітей – середньої тяжкості. Ситуація контрольована. Протиепідемічні заходи продовжуються.