У столиці сьогодні госпіталізували 19 учасників акцій

У Києві сьогодні лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 31 учаснику масових акцій, з них 19 - госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

«Станом на 6:00 5 березня (з початку доби) лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 31 особі, з них 19 учасників акцій протесту – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Серед причин госпіталізації – ускладнення від вогнепальних поранень, гострі загострення хронічних хвороб, травми різного характеру, поінформували у профільному департаменті.

Загалом з 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1039 учасників масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 210 осіб.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.