У Києві 280 працівників медцентру отримали заборговані близько 700 тис. грн зарплати

У Києві завдяки втручанню прокуратури 280 працівників медичного центру отримали заборговану заробітну плату на суму близько 700 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, за результатами прокурорської перевірки було встановлено, що на приватному підприємстві, яке працює у сфері охорони здоров’я та надає відповідні послуги, існує заборгованість з виплати зарплати за липень-серпень 2013 року.

За вказаним фактом прокуратура Солом’янського району відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати).

У ході досудового розслідування керівник медичного закладу визнав свою вину і погасив заборгованість перед підлеглими.