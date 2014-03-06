При Сумській облраді відкрито пункт психологічної допомоги

При Сумській обласній раді відкрито пункт психологічної допомоги, де схвильованим подіями в державі громадянам пропонують безкоштовну психологічну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, пункті психологічної допомоги відкрився у середу, 5 березня.

Згідно із повідомленням, у штаті пункту – 12 волонтерів: психологи, психотерапевти та психіатри. Всі – з відповідним досвідом роботи.

«Ресурс є, готовність допомагати теж. Готові зарадити всім, незалежно від партійної приналежності та політичних переконань. Конфіденційність гарантується», – зазначила координатор проекту Ганна Вощінкіна.

За інформацією прес-служби, в перший день роботи пункту до нього вже звернулось двоє людей, серед них – безпосередній учасник лютневих подій на київському Майдані.

Працює пункт психологічної допомоги у робочі дні з 9:00 до 18:00, у суботу – з 10:00 до 13:00.