На Житомирщині зафіксовано випадок захворювання домашніх тварин на сказ

На Житомирщині зареєстрований випадок захворювання домашніх тварин на сказ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Вчора, 5 березня, до Управління ДСНС Житомирщини надійшло повідомлення про те, що напередодні у селі Вируби Новоград-Волинського району на території приватного домогосподарства фахівці зареєстрували випадок захворювання домашніх тварин на сказ.

За експертним висновком Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини, домашні собаки контактували з хворою на сказ лисицею, яка їх покусала.

Через це у селі всім господарським та домашнім тваринам у селі зробили профілактичні щеплення.

Хвору на сказ лисицю знайшли та знищили. Наразі комісія Новоград-Волинської районної лікарні ветеринарної медицини проводить профілактичні заходи, щоб люди не захворіли сказом через домашніх тварин.