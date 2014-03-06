Спроби перехитрити ваги - наслідок сильного стресу

Жінки вдаються до різних хитрощів, щоб переконати себе в тому, що вони стрункіші, ніж насправді. Як зазначає DNA India, деякі жінки роздягаються перед тим, як стати на ваги. А хтось навіть спеціально висушує волосся, пише Meddaily.ru.

При цьому 80% жінок вважають, що сидіння на дієті провокує стрес. І майже половина з них зізнається: саме через стрес вони кидають дієту. Такі дані озвучили активісти кампанії Steps Small, присвяченій тому, як правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя.

В цілому деякі жінки знаходяться в настільки сильному стресі внаслідок дієти, що вони вдаються до дивним тактик самообману, констатує один з організаторів опитування - Ханна Воуз. Найстрашніше - зважування на вагах. При нормальній дієті вага не повинен знижуватися швидко, а повинна знижуватися поступово. На зміни способу життя, включаючи зміну раціону, можуть піти роки.

Між тим психологи Університету Північної Кароліни і Університету Техасу з'ясували: значна втрата ваги одного з партнерів може призвести до краху відносин. Основна причина в тому, що людина починає постійно підштовхувати партнера до аналогічних змін в житті.