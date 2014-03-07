У Києві судитимуть акушера-гінеколога, з вини якого померло немовля

Прокуратура Шевченківського району Києва передала до суду обвинувальний акт стосовно акушера-гінеколога однієї зі столичних лікарень за обвинуваченням у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті немовляти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району Києва, трагічний випадок стався у квітні 2011 року.

Досудовим слідством встановлено, що під час проведення загального огляду 39-річної породіллі акушер-гінеколог не врахував рідкісну фізіологічну особливість пацієнтки та замість призначення операції з кесаревого розтину прийняв рішення про застосування iншого акушерського прийому для прискорення пологiв. Внаслідок цього новонароджена дитина отримала пологову черепно-мозкову травму, від якої через два місяці померла.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження і призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

За результатами розслідування лікарю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права займати відповідні посади або займатися відповідною діяльністю на строк до 3 років.