У столиці за меддопомогою звернулися ще 37 учасників акцій, з них 22 - госпіталізовано

У Києві за медичною допомогою звернулися ще 37 учасників масових акцій, з них 22 - госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

«Станом на 6:00 7 березня (з початку доби) лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 37 особам, з них 22 учасників акцій протесту – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Серед причин госпіталізації – загострення хронічних хвороб, травми різного характеру.

Загалом з 18 лютого, за оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 112 учасників масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 212 осіб.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку протестних акцій загинули 100 осіб.