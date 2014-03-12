У Львові відкрили Центр кризових станів, психосоматичних розладів та депресій
У Львові відкрили «Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів та депресій»
У Львові відкрили «Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів та депресій» в якому надаватиметься допомога в т.ч. і людям постраждалим внаслідок впливу на них бойових ситуацій.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, «Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів та депресій» при Львівсько-Сокальській єпархії УПЦ КП створено з благословення та розпорядження Митрополита Димитрія (Рудюка). Метою Центру є надання висококваліфікованої комплексної духовної та психологічної (при потребі – психотерапевтичної та психіатричної) допомоги особам, постраждалим внаслідок впливу на них кризових психотравмуючих ситуацій в т.ч. бойових, політичних, економічних, техногенних.
«Консультативний центр кризових станів, психосоматичних розладів та депресій ставить перед собою багато важливих завдань. Не будьмо байдужими один до одного! Протягнімо руки допомоги потребуючим і виконаємо Заповідь Христа «Полюби ближнього свого як самого себе», - розповів координатор роботи Центру, о. Сергій Кирилюк.
До штату Центру входять священнослужителі, лікарі-психіатри та лікарі-невропатологи. Високоспеціалізовану стаціонарну допомогу надають на базі Львівської обласної клінічної лікарні, Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького.