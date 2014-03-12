У Чернігові 14 осіб потрапили до лікарні з харчовим отруєнням після відвідування кафе

У Чернігові впродовж 8-10 березня до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано 14 осіб, які 7 березня вживали страви у кафе.

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Управління ДСНС у Чернігівській області.