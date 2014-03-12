Десятеро киян отруїлися пловом із супермаркету

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Києва, 7 березня 2014 року у м. Києві зареєстровано десять випадків інфекційного захворювання, серед них у шести громадян харчова токсикоінфекція (ХТІ) та у чотирьох мешканців міста гострий гастроентероколіт (ГЕК).

Хворі пов'язують своє захворювання із вживанням харчових продуктів, що були виготовлені у кулінарному цеху супермаркету «Білла» ПІІ «Білла-Україна» м. Києва. Всі десятеро хворих госпіталізовані в інфекційні відділення медичних закладів столиці.

Під час проведення епідрозслідування фахівцями Державної санітарно-епідеміологічної служби міста були відібрані зразки кулінарних виробів для бактеріологічного дослідження; взяті санітарно-гігієнічні змиви з об’єктів навколишнього середовища на наявність бактерій групи кишкової палички та патогенну мікрофлору; у працівників супермаркету «Білла» ПІІ «Білла Україна» взято матеріал для дослідження на носійство патогенної мікрофлори та визначення збудників кишкових інфекцій.

Згідно з отриманими результатами бактеріологічних досліджень, готовий кулінарний виріб (плов з курячим м’ясом) не відповідав вимогам нормативних документів і у ньому було виявлено патогенний стафілокок.

За результатами лабораторного дослідження матеріалу, взятого у працівників супермаркету на носійство стафілококу (від 07.03.2014р., із 15-ти взятих мазків у 9 працівників віділено St. Аureus), 9 працівників супермаркету «Білла» ПІІ «Білла Україна» відсторонені від роботи.

Головним державним санітарним лікарем Оболонського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів м. Києва винесено припис № 535 від 07.03.2014р. про тимчасову заборону експлуатації кулінарного цеху супермаркету «Білла» ПП «Білла Україна» на вул. Н.Вал,17/8 Подільського району м. Києва.

Відповідальну особу - менеджера роздрібної торгівлі ПІІ «Білла Україна» притягнуто до адміністративної відповідальності, на суб'єкта господарювання ПІІ «Білла Україна» накладено фінансову санкцію за реалізацію продукції, що не відповідає встановленим вимогам.

Станом на 12 березня 2014 року п’ять постраждалих осіб виписані зі стаціонарів міста Києва, інші п’ять перебувають на стаціонарному лікуванні, стан хворих стабільний, готуються до виписки.