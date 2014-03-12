Запоріжжя: через ГРВІ та грип у регіоні закрито 10 шкіл і 5 дитсадків

У Запорізькій області у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип призупинено заняття в 10 школах і 5 дитячих дошкільних закладах.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби в Запорізькій області, також через зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип тимчасово закрито 5 окремих груп у дошкільних закладах, що продовжують працювати, й 16 окремих класів у школах, що продовжують процес навчання.

За даними Держсанепідслужби, в останні тижні на території Запорізької області спостерігається зростання показників захворюваності на ГРВІ та грип: у період із 24 до 30 лютого він становив 87,9 випадку захворювання на 10 тисяч жителів, минулого тижня – «захворюваність максимально наблизилася до порогового рівня (91,2 випадку на 10 тисяч населення) – досягла показника 89,7 випадку захворювання на 10 тисяч населення».

Найбільш істотне зростання захворюваності зафіксовано в Бердянську, Енергодарі, Василівському, Запорізькому, Кам‘янко-Дніпровському й Оріхівському районах області.

Довідка УНІАН. Рішення про призупинення навчального процесу ухвалюється органами влади на місцях у випадку, якщо рівень захворюваності учнів перевищує 30%.