Діти-чорнобильці Житомирщини не забезпечені безоплатним харчуванням

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення до української влади депутати облради ухвалили сьогодні під час пленарного засідання.

Зокрема, депутати висловили занепокоєння ситуацією, що склалася на Житомирщині щодо безоплатного харчування потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей.

«На виконання вимог п. 11 ст. 30 Закону України « Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Міністерством соціальної політики України, як головним розпорядником коштів, щороку проводяться конкурсні торги по закупівлі послуг з організації харчування вказаної категорії дітей. Але оскільки наразі не визначені організатори харчування, тому з березня поточного року майже 35 тисяч учнів не забезпечуються гарячим харчуванням у навчальних закладах», - наголошується у зверненні.

Депутати також уточнюють, що з врахуванням середніх роздрібних цін у Житомирській області середня вартість харчування однієї дитини у день відповідно до затверджених Кабміном у 1992 році норм харчування повинна складати 33,11 грн, а складає лише 11,98 грн.

Депутати у зверненні також просять передати облдержадміністрації повноваження щодо проведення тендерних торгів за умови фінансування вказаних видатків із держбюджету.