У Києві з 18 лютого до лікарів швидкої допомоги звернулися 1 тис. 265 учасників акцій протесту

У Києві з 10.20 18 лютого до лікарів швидкої допомоги звернулися 1 тис. 265 учасників акцій протесту.

На лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 164 особи, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Сьогодні лікарі надали допомогу 24 особам, з них 17 учасників акцій протесту госпіталізовано. Серед причин госпіталізації – старе вогнепальне поранення, загострення хронічних хвороб, травми різного характеру.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та родичі можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.