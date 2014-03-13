У лікарнях Києва лишаються ще 5 осіб, які отруїлися їжею із супермаркету

У лікарнях залишаються 5 із 10 осіб, які тиждень тому отруїлися їжею із столичного супермаркету «Billa».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в столиці.

Як нагадують в СЕС, 7 березня в Києві було зареєстровано 10 випадків інфекційного захворювання, у тому числі у шести громадян - харчова токсикоінфекція (ХТІ) та у чотирьох мешканців міста - гострий гастроентероколіт (ГЕК).

Пацієнти пов’язують своє захворювання з харчовими продуктами, які були виготовлені у кулінарному цеху супермаркету «Білла» на вул. Нижній Вал, 17/8, Подільського району.

У рамках проведення епідрозслідування фахівцями Державної санітарно-епідеміологічної служби міста були відібрані зразки кулінарних виробів для бактеріологічного дослідження. Зокрема, санітарно-гігієнічні змиви з об’єктів навколишнього середовища на наявність бактерії групи кишкової палички та патогенну мікрофлору, у працівників супермаркету «Білла» взято матеріал для дослідження на наявність патогенної мікрофлори та визначення збудників кишкових інфекцій.

Згідно з отриманими результатами бактеріологічних досліджень, готовий кулінарний виріб – плов з курячим м’ясом – не відповідає вимогам нормативних документів – виявлено патогенний стафілокок, йдеться в повідомленні.

Крім того, за результатами лабораторного дослідження матеріалу, взятого у працівників супермаркету на наявність стафілококу (від 7 березня, із 15-ти взятих мазків у 9 працівників виділено St. Аureus), 9 працівників супермаркету «Білла» відсторонено від роботи.

Головним державним санітарним лікарем Оболонського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів Києва винесено припис про тимчасову заборону експлуатації кулінарного цеху цього супермаркету «Білла».

Відповідальну особу – менеджера роздрібної торгівлі ПІІ «БІЛЛА Україна» притягнуто до адміністративної відповідальності, на суб’єкта господарювання ПІІ «Білла-Україна» накладено фінансову санкцію за реалізацію продукції, що не відповідає встановленим вимогам.

Епідрозслідування продовжується.