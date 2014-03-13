Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала слухові апарати для дітей з вадами слуху

Тернопільська обласна комунальна клінічна дитяча лікарня отримала 18 слухових апаратів “Quatum 6HP” для дітей з вадами слуху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, апарати керівництву лікарні сьогодні передали волонтери Всеукраїнського благодійного фонду “Серце до серця”. Вони провели акцію під гаслом “Почуй світ!”, в рамках якої зібрали 126,957 тис. грн, на які закупили обладнання.

Загалом в акції взяли участь 500 волонтерів на території всієї області.

Слухові апарати призначені для дітей з вадами слуху від 2 до 16 років.

Водночас у департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОДА зазначили, що після отримання 18 слухових апаратів в області ще 42 дитини потребують аналогічних засобів.

Також завдяки зібраним коштам Тернопільська обласна комунальна клінічна дитяча лікарня отримала портативний прилад для проведення отоакустичної емісії. За його допомогою лікарі зможуть обстежувати дітей одразу після народження.