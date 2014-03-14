Миколаївські медики навчать усіх бажаючих надавати першу невідкладну допомогу

Миколаївські медики навчатимуть мешканців області надавати першу невідкладну медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Миколаївської обласної ради.

У зв'язку з численними зверненнями громадян, які хочуть отримати практичні навички по наданню першої медичної допомоги, з ініціативи керівництва області та Департаменту охорони здоров'я відкриті триденні курси для всіх бажаючих.

На базі Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонує навчально-тренувальний відділ, на базі якого буде проводитися безкоштовне навчання населення питань невідкладної медичної допомоги. Зараз розпочато формування майбутніх груп.

Групи по 20 осіб проходитимуть навчання протягом трьох днів. Програма передбачає засвоєння як теоретичної частини, так і практичної (ознайомлення з анатомією людини, надання першої невідкладної допомоги, проведення серцево - легеневої реанімації на догоспітальному етапі).

Бажаючим пройти навчання при собі потрібно мати паспорт (оригінал і копію). Запис проводиться за телефоном 24-31-56 з 9.00 до 16.00, а навчання проходить за адресою вул. Володарського, 4 (приміщення обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) з 9.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00.