Причиною масового отруєння людей у кафе у Чернігові став сальмонельоз

Причиною отруєння 22 людей у кафе у Чернігові став сальмонельоз.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Держсанепідемслужби у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, при бактеріальному обстеженні хворих виділена Salmonella Еnteritidis, що спричинила отруєння.

За попередніми даними, джерелом інфекції є співробітник закладу (кухар).

Держсанепідслужба в Чернігівській області у межах своєї компетенції проводить протиепідемічні заходи. Функціонування закладу припинено до закінчення протиепідемічних заходів.

Епідрозслідування, протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Станом на 13 березня кількість постраждалих зросла до 22 осіб, у тому числі 16 людей госпіталізовано до інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні №2.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 8-11 березня до інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні №2 з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" було госпіталізовано 14 осіб. Усі, хто захворів, 7 березня вживали страви в одному з кафе Чернігова.