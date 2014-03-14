Онкохворі Житомирщини можуть залишитися без знеболювальних

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив на прес-конференції у Житомирській центральній міській лікарні №1 головний лікар цього закладу Анатолій Вусик.

За його словами, "через непроведення тендеру онкохворі найбільших лікарень Житомира, Коростеня та Новограда-Волинського після 25 березня можуть залишилися без ряду необхідних ліків".

Через це Житомирська ОДА просить уряд внести зміни до Закону про тендерні закупівлі, вилучивши звідти ліки, що є рослинними алкалоїдами та підпадають під категорію наркотичних засобів.

"Для цього Житомирська ОДА вже звернулася до парламенту та уряду України з проханням внести зміни у тендерне законодавство,які дозволять медичним закладам вирішувати проблеми забезпечення хворих ліками, що є рослинними алкалоїдами та підпадають під категорію наркотичних засобівбез втручання влади",- розповів на прес-конференції у Житомирській центральній міській лікарні №1 голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін.

Вказані препарати використовуються під час проведення операцій, для післяопераційного знеболення та з метою послаблення больового синдрому онкохворих пацієнтів. Наразі лише у вказаній лікарні Житомира таких ліків потребують 9 людей, що потерпають від раку, а щодня в закладі проводиться майже 20 операцій, які також вимагають використання знеболюючих засобів.

Ця проблема є типовою для більшості лікарень Житомирщини, прозвучало на прес-конференції.

Кізін, зокрема, звернувся до Кабінету Міністрів України щодо зміни порядку закупівлі ліків. Такий крок дозволить лікарням області отримати всі необхідні медичні препарати до проведення нового тендеру з огляду на те, що попередній був фактично зірваний.