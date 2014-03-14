У Києві за меддопомогою звернулися ще 25 учасників акцій, з них 16 - госпіталізовано

У Києві за медичною допомогою звернулися ще 25 учасників масових акцій, з них 16 - госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

«Станом на 6:00 14 березня (з початку доби) лікарі «швидкої» надали медичну допомогу 25 особам, з них 16 учасників акцій протесту – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Серед причин госпіталізації – закриті черепно-мозкові травми, загострення хронічних хвороб, травми різного характеру.

Загалом за період з 18 лютого до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1 тис. 290 учасників масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 153 особи, поінформували в КМДА.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.